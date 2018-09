Dönmez wird nach ÖVP-Ausschluss wilder Abgeordneter

Redner bei Freiheitlichen und Burschenschaftern

Im Jänner 2016 dann der nächste Ärger: Nur drei Monate, nachdem Dönmez im Oktober 2015 von den oö. Grünen als Bundesrat abgewählt worden war - und umgehend von der FPÖ "politisches Asyl" angeboten bekommen hatte -, trat er in Linz als Hauptredner bei einer Veranstaltung der Freiheitlichen Arbeitnehmer zum Thema "Integration am Arbeitsmarkt" auf, was bei den Grünen erneut für wenig Freude sorgte.

Dönmez ließ sich freilich nicht beeindrucken und legte nach. Im April 2016 hielt er bei wieder einen Vortrag, diesmal bei der schlagenden Burschenschaft "Eysn zu Steyr". Thema der Veranstaltung: "Falsch verstandene Toleranz. Politikerversagen in Sachen Integration". Die Grüne Parteijugend reagierte mit einer Gegenveranstaltung am selben Tag. Ebenfalls in Steyr gab es einen Vortrag zum Thema "Rechte Ökologie – braune Flecken der Grünen Bewegung".

Dönmez rechtfertigte seine Auftritte am rechten Rand wiederholt mit dem Hinweis, er wage sich wenigstens in die "Höhle des Löwen"; der nächste war dann aber dennoch einer zu viel.

Im Oktober 2016 hatte er im Anschluss an eine TV-Sendung dem Chef der rechtsextremen Identitären, Martin Sellner, angeboten, gemeinsam ein Flüchtlingswohnprojekt zu besuchen. Im April 2017 kontaktierte Dönmez dann die betroffene Linzer NGO, um den Besuch zu arrangieren - was die Partei zu verhindern wusste.

Über den Grünen Integrationslandesrat Rudi Anschober erfolgte ein offizielles Verbot des Besuchs durch das Land Oberösterreich, woraufhin Dönmez im Mai 2017 aus der Partei austrat - und im Juli 2017 von Sebastian Kurz als Asyl- und Integrationsexperte präsentiert wurde.

Ausrutscher auch nach dem Fraktionswechsel

Der Einzug in den Nationalrat auf der türkisen Liste war aber freilich nicht das Ende der Dönmez'schen Auffälligkeiten.

Im Dezember 2017 veröffentlichte der Neo-Nationalratsabgeordnete einen Beitrag im rechtsextrem eingestuften Magazin Info-Direkt, in dem er darlegte, warum ein Islam europäischer Prägung nicht funktionieren könne. Nach scharfer Kritik von Mauthausen Komitee, SPÖ und Liste Pilz wies Dönmez darauf hin, dass der Kommentar bereits ein Jahr zuvor in den Oberösterreichischen Nachrichten publiziert worden war.

Und im Februar 2018 berichtete der KURIER über eine von Dönmez im Namen des ÖVP-Parlamentsklubs ausgesprochene Einladung an die Sozialsprecher aller Parteien, bei einer Veranstaltung der "Wage Union" reden zu halten - einem Zusammenschluss vorwiegend osteuropäischer Politiker mit dem Ziel, das Lohnniveau im Osten zu steigern und dadurch die Abwanderung in den Westen zu stoppen. Federführend in dieser Union sind freilich rechtsextreme Politiker aus Ungarn, Kroatien, Estland und Lettland.

All das hat Dönmez überstanden. Den sexistischen Tweet vom Sonntag nicht mehr.