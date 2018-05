Misshandelt: Vom Jugendamt zu einer Mörderin gesteckt

Als seine Lage immer schlimmer wird und um den Dämonen der Vergangenheit zu entrinnen, flüchtet der junge Mann nach Wien. Vielleicht klappt es ja in der großen Stadt, dachte er.

Über die folgenden Vorkommnisse würde Walfried am liebsten Schweigen. Nicht, weil er etwas verbergen möchte, sondern weil er es immer noch nicht fassen kann, was er getan hat. Weil es ihm so sehr leid tut und weil er jenen Tag als den schlimmsten seines Lebens beschreibt. Jenen Tag als er mit einem Taxifahrer zu streiten beginnt. Das Wortgefecht eskaliert immer weiter. Walfried ist betrunken, ihm fällt im Auto seine Zigarette auf den Sitz. „Ihr Jungen Leute habt nur Saufen und Spaß im Schädel“, schreit ihn der Taxifahrer an. Bei Walfried brennen die Sicherungen durch. Er wird in dieser Nacht mit seinen 19 Jahren zum Mörder.

Keine Schüchternheit mehr

Wenn Walfried vor einem sitzt, kann kaum glauben, was dem Mann schon alles widerfahren ist. Er wirkt heute sehr selbstbewusst, drückt sich recht gewählt aus, lächelt viel. Es wäre jedoch eine Lüge zu sagen, er hätte sich noch nie aufgegeben. „Ein paar Mal im Gefängnis. Da wollte ich mich selbst hinrichten. Es hat aber nie funktioniert.“

Und seine damalige Schüchternheit habe er an jenem Tag abgelegt als er in der Justizanstalt Krems-Stein einmarschiert ist, in der Kluft, in den Handschellen. „Du bist ei’zogn“, hat einer der Insassen zu ihm gesagt. „Ich als dummer, desorientierter Mensch wusste nicht, was er meint.“ Sein Zellenkollege erklärt es ihm: „Der wird dich vergewaltigen.“ Von da an hat Walfried begonnen, sich zu wehren und seine Zurückgezogenheit abzulegen. „Ich hab’ angezündete Häftlinge gesehen. Ich hab’ gesehen, wie einer sich selbst 48 Messerstiche zugefügt hat. Dort herrschen andere Gesetze.“

In seinen 14 Jahren im Gefängnis lernt sich Walfried das Wichtigste autodidaktisch. Er versucht so viel Bildung wie möglich nachzuholen. Und er reflektiert sein bisheriges Leben. Zu viele Fragen, keine Antworten.

In den Jahren nach dem Gefängnis versucht Walfried, Fuß zu fassen. Doch es klappt nicht. Job bekommt er keinen, er lebt von der Notstandshilfe. Bis heute. „Du kriegst einfach keine Chance mit so einem Lebenslauf.“ Auch ein Versuch sich selbstständig zu machen scheitert an der Vorstrafe. Hinzu kommt, dass ihn die schlimme Kindheit immer wieder einholt.

Die ganze Wahrheit

Endlich passiert etwas wirklich Schönes und Gutes in Walfrieds Leben. Er lernt seine heutige Frau kennen, sie heiraten. Walfried nimmt ihren Nachnamen an - auch um mit seiner Vergangenheit wieder ein Stück weit abzuschließen. Walfried und seine Frau bekommen zwei Kinder, die heute im Teenager-Alter sind. „Ab dem Tag, wo ich Vater war, konnte ich das grausame Verhalten meiner Pflegemutter noch viel weniger verstehen. Meine Kinder wachsen komplett gewaltfrei auf, wir reden über alles. Ich will, dass sie die glücklichsten Kinder der Welt sind.“

Die Jahre vergehen. Die Albträume bleiben. Im Jahr 2016 entscheidet Walfried sich dazu, seinen Jugendamt-Akt bei der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz in der Steiermark einzufordern und nimmt Einsicht. „Mir ist beim Lesen das Herz stehen geblieben. Ich hab’ gezittert, geflucht und geweint.“