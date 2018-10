Goran Djuricin im Interview: "Ich war zu demütig"

Wie sehr hat Sie die „ Gogo raus“-Kampagne der organisierten Fanszene getroffen?

Beim 0:0 gegen den WAC war es kein Problem, weil wir so schlecht waren. Einschneidend war es gegen Steaua. Wir wussten, dass wir gegen einen richtig starken Gegner den klaren Heimsieg brauchen, sind 2:0 vorne – und vor der Pause kommt „Gogo raus“. Ich war sehr enttäuscht, dass die Mannschaft den Fans in diesem Moment so egal war. Da müssten sich viele hinterfragen: Bin ich wirklich so ein guter Fan?

Bickel hat unterschätzt, dass bereits bei Ihrer Vertragsverlängerung der Unmut groß war. Warum hatten Sie so gar keinen Kredit im Umfeld?

Ich vermute, dass das mit der Aussprache in Ried zu tun hat. Ich fand das damals unpassend und habe es auch gezeigt. Am nächsten Tag war ich Cheftrainer. Das war nicht der beste Start, obwohl das Verhältnis zum Chef der Ultras immer in Ordnung war. Noch eine Klarstellung, weil da Gerüchte kursieren: Außerhalb des Stadions gab es nie Probleme mit Fans.

Welchen Wunsch hätten Sie für die Zukunft an die Rapid-Fans?

Die Fans sollten aufhören, so intensiv und auch aggressiv einen Titel zu fordern. Dieser Druck bringt niemanden etwas. Sie müssten realistischer werden, aber ich weiß, dass das von emotionalen Fans sehr viel verlangt ist.