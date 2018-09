Djuricin zu "Gogo Raus"-Rufen: "Leben in einer Demokratie"

Nur zwei Siege und neun Punkte in sechs Runden: Für Rapid und Sturm ist der Liga-Saisonstart nicht wunschgemäß verlaufen. Mit dem 1:1-Remis in der Merkur Arena am Sonntag konnten trotzdem sowohl der Fünfte aus Wien als auch die sechstplatzierten Steirer gut leben. Die Fans der Rapidler nicht, sie forderten erneut den Rauswurf von Coach Goran Djuricin.

Nach Spielschluss taten die Anhänger lautstark sowie mittels "Gogo Raus"-Plakat ihren Unmut kund. "Wir leben in einer Demokratie, jeder kann denken und sagen, was er will", blieb Djuricin gelassen. Mit Kritik von Fanseite will er sich sowieso nicht befassen. "Kritik muss von der richtigen Seite kommen und auf fachlicher Ebene", betonte der 43-Jährige. Sprich von den Vereinsverantwortlichen. Die durften am Donnerstag über den Einzug in die Europa-League-Gruppenphase jubeln. Dass in der Länderspielpause tatsächlich über den Trainerposten diskutiert wird, ist also eher nicht zu erwarten.

Die Mannschaft stellte sich jedenfalls hinter ihren Coach. "Wir können mit dem Trainer gut zusammenarbeiten", verlautete Kapitän Stefan Schwab. Die Mannschaft lasse sich von Sprechchören nicht beeinflussen und versuche Ruhe zu bewahren. Nach der Länderspielpause gibt es für Schwab und Co. eine große Chance, das Standing ihres Coaches zu verbessern, wartet doch am 16. September das Heimderby gegen die Austria, die einen Punkt davor Vierter ist.