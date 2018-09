Kein Sieger im Bundesliga-Schlager Sturm - Rapid

Elfergeschenk

Die Grazer spielten nach vorne, ohne gefährlich zu werden, die Wiener verteidigten geschickt und kamen zu Entlastungsangriffen, wie durch einen Murg-Schuss. Aber beide Mannschaften beackerten zu umständlich die Mitte des Platzes. Und Rapid hatte Glück, dass Schwab nach einem derben Einsteigen gegen Grozurek nur Gelb sah.

Dann schritt aber Schiedsrichter Schüttengruber ein. Ein Foul von Hofmann an Huspek, das klar außerhalb des Strafraumes seinen Beginn nahm, wertete der Unparteiische als Elferfoul. Peter Zulj verwandelte in der 37. Minute. Für Schüttengruber und seinen Assistenten ist ein zweiter Kontakt im Strafraum maßgeblich gewesen. Sturm hat’s jedenfalls beflügelt, Huspek traf nach einem schnellen Spielzug die Stange. Danach hatte Rapid Überzahlspiel in Sturms Hälfte, Berisha passte aber zu ungenau.

Nach der Pause prüfte Kiteischwili Rapid-Goalie Strebinger. Rapids Mittel im Spiel nach vorne waren etwas untauglich, immer wieder lief man sich in der Grazer Abwehr fest. Und dann tauchte Alar allein vor dem Tor auf, als ihn Knasmüllner ideal freigespielt hatte - drüber.

Doch Rapid kam zu Chancen, ein Freistoß von Murg ging aber ebenso über das Tor. Dann marschierte Ivan links durch, sein Pass fand auch keinen Abnehmer. Die Wiener wachten aber schon vor der Rapid-Viertelstunde so richtig auf. In dieser dominierte Rapid. Sturm reagierte nur noch, statt zu agieren. Trainer Vogel verzichtete aber bis zur 80. Minute auf einen Wechsel.

In der 78. Minute bekamen die Steirer die Rechnung präsentiert. Knasmüllner bediente Alar ideal, der bedankte sich mit dem Ausgleich. Sturm wachte noch einmal auf, Spendlhofer und Murg vergaben in der Schlussphase Topchancen auf den Siegestreffer. Es blieb beim 1:1. Ein Unentschieden, das am Ende gerecht war.