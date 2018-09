Holprig, aber glatt - der LASK gewinnt

LASK gegen Wolfsberg, eine Paarung, die sich – nicht ganz erwartet – in der sechsten Runde zu einer Art Schlager entwickelt hatte. Und das allerdings nicht zufällig: Die Linzer sind seit vier Runden in der Bundesliga ungeschlagen, saisonübergreifend hat sich Wolfsberg in den letzten neun Partien auf nur eine Niederlage beschränkt.

Es lief lange nicht viel zusammen für den favorisierten Gastgeber. Der LASK hatte seine Probleme gegen selbstbewusste Wolfsberger, ließ die zuletzt öfters gezeigte Dynamik und Kombinationssicherheit in der Offensive vermissen. Als die Sicherheit der initiativeren Kärntner schon unantastbar schien, kam den Linzern ein Freistoß‚ (Foul an Otubanjo) zu Hilfe. Standardsituationen zu nützen, gehört zu den Spezialitäten des LASK und Michorl bestätigt es. 1:0 (29.), Torhüter Soldo – er ersetzte den verletzten Kofler – reagierte kaum.