Krammer: "Es entscheiden andere Parameter über den Trainer"

Wenig Kompetenz?

Vor dem Spiel hatte die Fanszene eine Erklärung zu den Protesten, die laufend wiederholt werden sollen, verteilt. Dem Präsidium wird fehlende sportliche Kompetenz vorgeworfen. Krammer antwortet: „Da müssen wir definieren, was sportliche Kompetenz ist. Kann man nur im Präsidium sitzen, wenn man selbst in der Bundesliga Fußball gespielt hat? Oder geht es auch so, wie es heute viele junge Trainer zeigen: Dass man sich mit der Materie beschäftigt, ein gewisses Wissen aneignet, Experten beschäftigt und auch dann in einem Präsidium tätig sein darf.“

Volles Vertrauen setzt Krammer in die Expertise von Fredy Bickel: „Mit Sportdirektor Bickel haben wir einen großen und anerkannten Experten, der sehr nahe dran ist am Geschehen.“

Mit der sportlichen Leistung beim 3:1 gegen den Großklub aus Bukarest war Krammer übrigens ausgesprochen zufrieden.

