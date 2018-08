Europa League: Rapid kam mit Können und Glück zum Heimsieg

Glück im Finish

Im Fokus stand aber Strebinger mit einer Dreifach-Parade (73.). Danach versuchten die Grünen in der extrem intensiven Partie das Tempo rauszunehmen – vergeblich. Berisha musste in Minute 84 mit Gelb-Rot raus. Bukarest drückte an. Zuerst hielt Strebinger gegen Rusescu stark, dann knallten Coman und Benzar den Ball noch an die Latte.