"Gogo raus"-Transparente werfen Schatten auf Rapids Sieg

Schwab meint zum Unmut auf den Tribünen: „Ich will nicht immer über die Fans reden. Wir sind selbst mit den Leistungen in der Liga unzufrieden. Wir Spieler und die Trainer.“ Das 3:1 schätzt Schwab hoch ein: „Gegen Split haben sie in zwei Spielen nur ein Tor bekommen. Gegen uns schon drei.“

Verteidiger Mario Sonnleitner meint nach seinem

x-ten Frühling: „Wenn jeder sein Leistungspensum abruft, dann können wir viele Mannschaften schlagen.“ Für das Rückspiel sagt der 31-Jährige voraus: „Wenn wir mehr Auswärtstore schießen als der Gegner, dann schaffen wir es.“ Torschütze Christoph Knasmüllner will sich in der Fan/Trainer-Diskussion nicht einmischen: „Wir konzentrieren uns nur auf das Kicken. Sollen sie rufen, was sie wollen.“