Didi Kühbauer im Interview: „Rapid muss wieder eins werden“

Didi da, Kühbauer dort. Alle wollen den neuen Rapid-Trainer: Spieler, Betreuer, Funktionäre, Fans, Sponsoren, Medien. „Die Zeit mit der Mannschaft steht momentan ganz oben“, erklärt der gefragte Mann. „Aber ich weiß schon, was bei Rapid rundherum dazugehört. Ich erfülle die Termine, die wichtig sind, mit 100 Prozent. Ich will nicht, dass ich nur körperlich anwesend bin, aber an etwas anderes denke.“

Der KURIER-Anfrage nach einem ersten ausführlichen Interview hat der Hütteldorfer Hoffnungsträger vor dem Samstag-Spiel in Hartberg (17 Uhr) zugestimmt. Der 47-Jährige nimmt sich eine Match-Länge Zeit – also 90 Minuten – und legt es so an, wie es der frühere Mittelfeld-Motor am liebsten hat: offensiv.

KURIER: Bei Ihren Ex-Vereinen war der Erfolg auf eine starke Defensive aufgebaut. Dabei betonen Sie, dass Sie den Offensivfußball lieben. Sind Sie als Trainer ganz der Pragmatiker?

Didi Kühbauer: Genau. Mit der Defensive wirst du in Hütteldorf keinen Freudentaumel auslösen. Rapid steht für Offensive, das halte ich auch so. Aber ich will verhindern, dass diese guten Fußballer ausgekontert werden. Frankreich hat’s bei der WM vorgezeigt. Das sind Weltstars – und wie haben sie gespielt?

Sehr kompakt.

Genau. Darum geht’s. Wichtig wird sein, dass bei all der offensiven Qualität auch der Gedanke und der Wille zur Defensive bei allen da ist. Das muss in die Köpfe rein.