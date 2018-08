Kühbauer: "Platz zwei steht uns nicht zu"

St. Pölten gegen Austria – das ist tatsächlich der Schlager der fünften Runde (17 Uhr, Live-Ticker auf KURIER.at). Großen Anteil daran hat SKN-Trainer Dietmar "Didi" Kühbauer, 47.

KURIER: Wie schwer ist aktuell die Balance zwischen Selbstvertrauen und Demut?

Dietmar Kühbauer: Das Überwort Demut verwende ich nicht mehr, weil die ohnehin in einem stecken muss. Ich spüre, dass die Mannschaft die Ansprüche an sich selbst erhöht. Aber wir wissen, wo wir hingehören: Platz zwei steht uns nicht zu. Trotzdem werden wir ihn so lange wie möglich verteidigen. Wir sind eine gute Mannschaft, die gegen jeden verlieren kann, aber auch allen wehtun kann.

Sie haben die Mannschaft stark umgebaut. Gibt es Kandidaten, die abheben könnten?

Bis jetzt bemerke ich nichts. Auf die Spieler, die schon länger da sind, kann ich mich verlassen. Ich habe aber auch bewusst sehr gute Fußballer weggegeben. Da sind wir bei der alten Mentalitätssache: Manche sind für einen kleinen Verein, der dauernd im Abstiegskampf steckt, nicht geeignet. Riski etwa habe ich früh gesagt: „Es tut mir leid, aber du passt nicht in mein System.“ Solche Sätze tun mir menschlich weh, aber ich will ehrlich sein. Ich rechne es ihm hoch an, wie professionell er reagiert.

Apropos: Tormanntrainer Knaller war mit Leidenschaft dabei, wurde aber von Ihnen durch Jürgen Macho ersetzt. Wie hart müssen Sie sein?

Der Fußball ist wichtig, aber der Mensch kommt als Erstes. Ich muss Entscheidungen treffen, Veränderungen durchziehen. Das tue ich für den Verein und ist nicht gegen eine Person gerichtet.