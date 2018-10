Didi Kühbauer: Zwischen Traum und Herausforderung

Sportdirektor Fredy Bickel gab in einer „kurzen Zusammenfassung“, die aber zehn Minuten dauerte, für Fußball-Österreich ungewöhnlich ehrlichen Einblick in die Trainersuche. Er verriet nicht nur, dass er eine umfangreiche Trainer-Liste führt, sondern auch regelmäßig zu privaten Treffen bittet: „Gogo wurde aber immer informiert, wenn ich Didi und andere zu einem Austausch in meine Wohnung geladen habe.“ Mit Kühbauer gab es vor den Verhandlungen „in zwölf Monaten zwei bis drei lange Gespräche“.

Der Schweizer wollte „unbedingt eine schnelle Lösung, innerhalb von 48 Stunden“ nach der Djuricin-Beurlaubung. Eine Einbahn war das Auswahlverfahren aber nicht. „Am Sonntag hat sich das Blatt gewendet“, erklärte der Sportdirektor. Das hat nicht nur an der Absage von LASK-Trainer Glasner gelegen. Auch ein ernsthafter Kandidat aus dem Ausland dürfte abgesprungen sein.

„Mit Blick auf die Ergebnisse und die Tabelle“ war für Bickel dann klar: „Es kann nur einer helfen, der die Liga und Rapid gut kennt. Sonntagabend war ich mir sicher: Es muss Didi sein!“

In St. Pölten wurde das anders gesehen. Vor allem die aggressive Verhandlungsweise Montagnachmittag sorgte für Unruhe, dazu ein Trainer, der keinen Zweifel ließ, unbedingt wegzuwollen: „Das ist mein Herzensverein, das war mein Traum. Ich will mich aber auch beim SKN und den Spielern bedanken. Sie haben mit ihren Leistungen ermöglicht, dass ich jetzt da sitze.“ Die Ablöse an den SKN wurde über mehrere Stunden laut Bickel „richtig hart“ verhandelt, bis sie auf rund 400.000 Euro gedrückt war. Dass in der Aussendung kein Wort das Dankes an den Tabellenzweiten gerichtet war, bezeichnet Bickel als „Fehler. Dafür will ich mich beim SKN entschuldigen“.