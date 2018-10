Rapid-Trainer Kühbauer: Ein Alphamännchen mit Herz

Seit 2008 ist Dietmar Kühbauer, von allen Didi genannt, Trainer. Er hat mit Admira, WAC und St. Pölten Größeres erreicht, als den Klubs damals zugetraut worden war. Highlights im Europacup brachten danach aber Sorgen in der Liga. Kühbauer wollte einmal einen Klub trainieren mit einem Kader, der durch die Doppelbelastung nicht gleich einknickt. Bei Rapid hat er nun diese Möglichkeiten. Weil das auch sein Herzensklub ist, war er für viele kaum (an)sprechbar von Samstag bis Montag.

Nichts sollte den Traum zerstören. Nicht die schnelle Scheidung von St. Pölten. Und vor allem keine Insiderinformation.

Er hat den Willen und die Härte, alles dem Erfolg unterzuordnen. Er kämpfte schon als kleiner Bub beim Kicken gegen die Großen so lange, bis er ausgeschlossen wurde. Oder anerkannt. Sein Ehrgeiz ist es vor allem, als Team Erfolg zu haben. Auch in Trainingsspielen. 2003, im Aufstiegsjahr von Mattersburg, brauchte Trainer Gregoritsch nur Kühbauer in die eine und Herfried Sabitzer, Routinier Nummer zwei, in die andere Mannschaft stellen – und konnte sich zurücklehnen, denn die Ehrgeizler trieben die Spieler in ihren Teams an.

Für Kumpel „Sabi“ gab es von Kühbauer Jahre später einen Rüffel. Herfried wollte 2010 mit seinem 15-jährigen Sohn Marcel in den Semesterferien Skifahren statt ihn mit Kühbauer ins Trainingslager fahren zu lassen, das Kühbauer mit den Amateuren der Admira machen durfte.

Kühbauer führte später nicht nur Marcel Sabitzer in die höchste Spielklasse. Die Liste (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) ist namhaft; Hosiner, Windbichler, Drescher, Lackner, Ebner, Dibon, Auer, Schwab.

Kühbauers Auge für fußballerische Qualitäten hat er sich in 20 Jahren als Profi angeeignet, in einer Führungsrolle in der Mitte des Spiels. Kühbauer rackerte nach hinten und trieb das Spiel nach vorne an mit großartigem Passspiel. Und das von März 1988, als ihn kurz vor seinem 17. Geburtstag Admira-Trainer Gustl Starek in der Bundesliga debütieren ließ, bis 2008.