Raus aus der Langeweile: 36 Tipps für die Semesterferien

Tierisches Vergnügen mit Lamas, Ziegen und Schafen

Eine Wanderung mit Lamas oder Alpakas ist derzeit nicht erlaubt, aber man darf beim Wandern an einem Hof vorbeispazieren, um die Tiere zu bewundern, etwa bei der Lama Lady in Maria Anzbach. Nicht füttern! www.lama-lady.at

There are Kangaroos in Austria! Und zwar am Harzberg in Bad Vöslau (NÖ). Elf Kängurus können in ihrem Außengehege beobachtet und mit Nüssen aus dem Automaten gefüttert werden. www.harzberg.at

Das Mangalitzaschwein-Gehege Podersdorf ist auch im Winter einen Besuch wert. Die Wollschweine sind etwa 2,5 km außerhalb von Podersdorf zu sehen, wenn man den Radweg B10 in Richtung Illmitz geht.

Tiere in freier Wildbahn kann man wieder ab Samstag im Lainzer Tiergarten betrachten. Der Tiergarten ist ab dann wieder komplett geöffnet, der Zugang ist durch alle Tore möglich. Offen ist von 8 bis 17.30 Uhr (Lainzer Tiergarten: 13., Lainzer Tor).

Die Ziegen und Schafe im Pötzleinsdorfer Park (Wien-Währing) freuen sich immer über Besuch – nebenan gibt es einen Spielplatz zum Austoben!

Im Nationalpark Neusiedler See können Familien auf die Suche nach Wildvögeln gehen. Am 6. Februar etwa gibt es eine kontaktlose Führung zur Waldohreule. Wer selbstständig auf Vogelbeobachtung gehen will, lädt sich die App „BirdNet“ der Uni Tübingen aufs Handy. nationalparkneusiedlersee.at