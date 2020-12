Auszeit vom Alltag: Diese Spiele helfen durch die Krise

Wenn Menschen die Würfel rollen lassen, Karten ziehen oder Spielzüge durchdenken, dann erleben sie eine Auszeit vom Alltag.

Spielen hat eine entspannende Wirkung, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov zeigt: Mehr als ein Drittel der Befragten sagten dort, dass ihnen Spielen geholfen hätte, besser durch die Corona-Pandemie zu kommen.

Diese Woche verlieh die Österreichische Spiele-Akademie ihre Jury-Preise. „Gewonnen hat das Spiel Smart 10“, sagt Organisator Thomas Bareder (siehe unten). Keine Überraschung: Mit-Autor ist der österreichische Erfolgsspielentwickler Arno Steinwender, bekannt etwa für „Make’N’Break“. Mit seinem preisgekrönten Spiel setzt er seine Quiz-Erfolge fort.

„Es heißt doch Smart, also wo ist das Phone?“, amüsierte sich die Spielepreis-Jury. „Nein, Knöpfe kann man nicht drücken und sie leuchten auch nicht. Smart10 beweist, dass Haptik auch bei Quiz-Spielen richtig was hergibt. Ein Quiz-Hit, der neue Maßstäbe setzt und die Törtchen von einst vergessen lässt“, meinten die Juroren in ihrer Begründung.