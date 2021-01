Semesterferien: Wintersportorte für Ansturm gerüstet

Wenn am Samstag für mehr als 450.000 Schüler das Homeschooling in Wien und Niederösterreich vorerst endet und die Semesterferien beginnen, sind der Semmering, Annaberg, Mönichkirchen am Wechsel, Lackenhof oder das Hochkar mit einer noch nie da gewesenen Nachfrage konfrontiert. Untersuchungen der NÖ Bergbahnen zufolge, gibt es rund 1,8 Millionen potenzielle Wintersportler in den umliegenden Ballungszentren, für die heuer der klassische Skiurlaub in Westösterreich ins Wasser fällt. Als Alternative gibt es durch das eingeschränkte Corona-Kontingent gerade einmal 15.000 Tagestickets in den niederösterreichischen und grenznahen steirischen Skigebieten.