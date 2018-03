Nächste Woche wird Christian Weissenburger, Sektionschef im Verkehrsministerium, die neue oberste Unfallermittlerin in Sachen Bahnunfälle und Flugzeugabstürze offiziell vorstellen. Kurz darauf dürften dem Vernehmen nach die ersten Klagen und möglicherweise Anzeigen von Mitbewerbern eingehen. Denn die Bestellung der bisherigen obersten Polizei-Tatortermittlerin in Wien, Bettina Bogner, dürfte großen Staub aufwirbeln.

Dafür muss man die Vorgeschichte kennen: Im Juli 2017 wurde nach einer Affäre um unterdrückte Untersuchungsberichte ein neuer Chef für die Untersuchungsstelle (SUB) gesucht, deren Erkenntnisse Unfälle vermeiden und Leben retten. In der ersten Ausschreibung wurde ein sozialwissenschaftliches Studium als Voraussetzung angesehen, ein Viertel der Beurteilung machte die Erfahrung in der SUB aus.

Foto: REUTERS/HANDOUT Zu diesem Zeitpunkt war der interimistische Leiter ein Ex-Kabinettsmitarbeiter des damaligen Ressortchefs Jörg Leichtfried (SPÖ) – offenbar ein Sozialwissenschaftler. Doch der Bundesheer-Offizier wechselte über Nacht und unter bis heute unklaren Gründen ins Verteidigungsressort. Danach wurde die Ausschreibung widerrufen.

Foto: /Screenshot Im November gab es eine neue, zweite Ausschreibung. Diesmal wurde ein ingenieurwissenschaftliches Studium als Voraussetzung angesehen, die Kenntnisse der SUB waren plötzlich weniger wichtig (nur noch 15 statt 25 Prozent, siehe Faksimile). Als der KURIER vergangenen Donnerstag anfragte, ob Bettina Bogner – Dipl. HTL-Ingenieurin – den Posten (interimistisch) übernehmen würde, wurde heftige Betriebsamkeit im Verkehrsministerium ausgelöst. Denn es gab rund zwölf Bewerber, die alle nicht einmal zu einem Hearing für den Posten eingeladen wurden und einige davon sagten dem KURIER, dass sie bis Mittwoch vorerst trotz Urgenz keine Reaktion aus dem Ministerium bekamen.

Unklare Bewerbung

Insider berichten, dass Bogner im Zuge der Ausschreibung ihre Bewerbung schriftlich zurückgezogen haben soll. Andreas Reichhardt, Generalsekretär des Verkehrsministeriums, verweist auf KURIER-Anfrage auf den Datenschutz. Die Ausschreibung wurde laut ihm allerdings gestoppt, "wegen Empfehlungen des Rechnungshofes". An dem entsprechenden Bericht wird laut Auskunft von Christian Neuwirth, Sprecher des Rechnungshofes allerdings erst "gearbeitet". Mit einer Veröffentlichung sei "sicherlich nicht in den nächsten Wochen" zu rechnen. Reichhardt betont, dass Bogner "alle für diese Funktion erforderlichen Fähigkeiten" besitze. Ob die Ausschreibung nicht den Eindruck erwecke, maßgeschneidert zu sein, beantwortet er lapidar mit "Nein".

Foto: KURIER/Gilbert Novy Bei den rund 30 SUB-Mitarbeitern sorgten zuletzt schon einige Postenbesetzungen für Unmut. Denn zentraler Bestandteil der Prüfung durch den Rechnungshof ist eine dubiose Privatfirma, die so eng mit der Untersuchungsstelle verwoben war, dass "nicht mehr klar ist, wo das Ministerium aufhört und diese Firma anfängt", wie der damalige Neos-Abgeordnete Rainer Hable sagte. Laut Rechnungshof gibt es "finanzielle Unstimmigkeiten" aus dieser Zeit, geprüft wird aktuell die Verwendung von 27,23 Millionen Euro an Steuergeldern.

Zwei wesentliche Mitarbeiter dieser Firma wurden inzwischen ausgerechnet in die Untersuchungsstelle im Verkehrsministerium übernommen. Dort wurden beide im vergangenen Jahr bereits in Leitungspositionen gehievt.

Foto: KURIER/Jürg Christandl Reichhardt betont in einer schriftlichen Stellungnahme an den KURIER, dass es sich "um Altlasten handelt, die der neue Verkehrsminister geerbt hat." Mittlerweile tue sich "einiges mit dem Ziel, dass die Bearbeitung künftig zügiger und besser funktioniert". Unbekannt ist, ob das auch Thema bei einem Besuch des Verkehrsministers Norbert Hofer (FPÖ) bei Diamond Aircraft im Februar war. Zu Abstürzen dieses Herstellers aus Wr. Neustadt (NÖ) warten mehrere Endberichte seit rund zehn Jahren auf ihre Veröffentlichung.