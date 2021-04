U-Ausschuss: Packt Ibiza-Detektiv Julian H. heute aus?

Julian H. dürfte jener Mann gewesen sein, der das Equipment organisiert hat. Im Mai 2017 beauftragte er seine Sekretärin Evi F., „im Internet nach Fincas in Spanien“ zu suchen. Sie fand drei Objekte. Gebucht wurde jene an der Adresse Carretera Ibiza a San Antonio 27040, Parzelle 13, am 18. Juli für drei Nächte um 2.650 Euro – auf den Namen der Sekretärin. Am 20. Juli 2017 buchte Julian H. bei der Restplatzbörse am Wiener Schwedenplatz für sich selbst und einen Begleiter Flüge nach Ibiza.

Am 24. Juli kam es in der Finca zu dem folgenschweren Aufeinandertreffen, bei dem das Video angefertigt wurde. Der Ibiza-Detektiv lenkte dabei das Gespräch immer wieder auf den Kauf der Kronenzeitung. Er forderte ein Entgegenkommen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, dieser wiederum versuchte H. klarzumachen, dass mit dem Kauf der Krone in Österreich so viel Macht einhergehe, dass er (bzw. die FPÖ) nicht noch etwas drauflegen müsse.