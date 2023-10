Wie Sie den nächsten E-Mail-Fauxpas verhindern können

Automatischer Empfänger ausschalten

In 999 von 1.000 Fällen ist das automatische Ausfüllen von Empfängern, gerade in Unternehmen, eine gern gewollte Zeitersparnis. Denn man muss nicht immer die komplette Mail-Adresse seines Gegenübers eintippen und meistens reicht sogar nur der Name. Genau das, dürfte der ÖVP wohl zum Verhängnis geworden sein. Hat man die Mail ja an einen Klubmitarbeiter schicken wollen, der einen ähnlichen Namen wie der eigentliche Empfänger bei den Neos hat.

Grundsätzlich kann man in allen gängigen Mail-Programmen die Kontaktvorschläge bzw. das automatische Ausfüllen deaktivieren. Aber seien sie gewarnt: Es wird Sie, gerade bei Mails an große Verteiler, etwas mehr Zeit kosten, alle Empfänger einzutragen.