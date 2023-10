Wieder falscher Adressat: ÖVP-Mail landet bei Neos

Wieder sorgt ein fehlgeleitetes eMail für Aufsehen. War es in der letzten Septemberwoche eine E-Mail von SORA, die versehentlich an 800 Personen statt an die SPÖ erging, haben diesmal die Neos versehntlich ein eMail erhalten, das nicht für sie bestimmt war, wie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger Montagnachmittag bei einer kurzerhand einberufenen Pressekonferenz bekanntgeben wollte. "Es ist schon wieder was passiert."