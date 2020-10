ÖBB-Rahmenplan: Wer von 17,5 Milliarden Euro besonders profitiert

So wird in Niederösterreich nicht nur an der Südbahn gebaut und an der Nordwest- und Laaer Ostbahn geplant. Unter anderem soll auch die Franz-Josefs-Bahn zwischen Absdorf-Hippersdorf und Sigmundsherberg selektiv zweigleisig ausgebaut werden. Auch hier sind die Planungskosten für das Projekt mit 81,4 Millionen Euro inkludiert. Hinzu kommt der zweigleisige Ausbau der Strecke zwischen Tulln und dem Bahnhof Tullnerfeld sowie der Vollausbau des Marchegger Astes zwischen Wien Stadlau bis zur Staatsgrenze bei Marchegg.

Geplant wird außerdem eine Verbindungsstrecke zwischen dem Flughafen Wien und Bruck/Leitha. Bei den veranschlagten 188,6 Millionen wurden unter anderem auch schon die Kosten für das UVP- sowie Genehmigungsverfahren miteinberechnet.

Burgenland

Die Anzahl der neuen Projekte im Burgenland ist überschaubar. Zum Beispiel soll die Bahnstrecke von Parndorf nach Kittsee zur Staatsgrenze zweispurig ausgebaut werden. 27,7 Millionen Euro sind dafür bis 2026 veranschlagt. Außerdem soll die Strecke Wr. Neustadt– Loipersbach-Schattendorf attraktiviert und in weiterer Folge auch vollständig elektrifiziert werden.

Zusätzlich gibt es weitere Projekte, die bereits seit Jahren in der Pipeline stehen. Wie zum Beispiel die Schleife Müllendorf mit dem geplanten Baustart 2022. Gegen dieses Bauvorhaben gibt es aber immer wieder regionale Proteste, vor allem in Wulkaprodersdorf. Zuletzt wurde aus dem Ministerium immer auf „gute Gespräche mit dem Land“ verwiesen.