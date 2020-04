Mit dem Ausbau der Schieneninfrastruktur gegen die Corona-Krise

Der Schienenverkehr in Niederösterreich und damit auch der Klimaschutz könnte zum großen Gewinner nach der Corona-Krise gehören. So zumindest, wenn es nach SPÖ-Nationalrat Rudolf Silvan geht. Und wenn man den Worten von Verkehrsministerin Leonore Gewessler ( Grüne) glauben darf, dann soll das auch tatsächlich so sein.

Darauf deuten zumindest die Antworten auf eine parlamentarische Anfrage Silvans an Gewessler. Darin nimmt die Verkehrsministerin unter anderem zu Bahnprojekten im nördlichen Niederösterreich Stellung. Konkret die Nord-, die Ost-, die Nordwest- sowie die Franz-Josefs-Bahn.