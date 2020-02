Die Nordwestbahn soll „wieder in den Fokus rücken“

Die Nordwestbahn zwischen Wien Floridsdorf und Retz (Bezirk Hollabrunn) erfährt in den vergangenen Jahren einen deutlichen Zuwachs. Das bestätigt auch der Verkehrsverbund Ostregion (VOR). „Gerade zu den Hauptverkehrszeiten im Nahbereich von Wien bewegen wir uns da mittlerweile in Richtung Auslastungsgrenze“, so VOR-Sprecher Georg Huemer.

Und dabei gäbe es sogar noch Potenzial für mehr Pendler, sind sich Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan und Bezirksparteiobmann Richard Pregler (beide SPÖ) einig. Einzig das fehlende zweite Gleis ab Stockerau sei für die positive Entwicklung des Pendlerverkehrs hinderlich, meinen die beiden Politiker. „Vor der Wahl haben alle Parteien bekundet, dass es das zweite Gleis braucht. Jetzt scheint das wieder vergessen zu sein. Wir wollen die Nordwestbahn wieder in den Fokus rücken“, erklärt Pregler bei einem Pressegespräch in Hollabrunn.