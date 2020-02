Positive Fahrgastbefragung für Initiative ein „Schildbürgerstreich“

Neues Konzept zur Wiederbelebung

Für Mayer ist die Fahrgastbefragung eine Alibiaktion, der Zeitpunkt sei nicht zufällig gewählt. Denn gestern Abend präsentierte die Privatbahn Graz-Köflacher-Bahn (GKB) ein neues Verkehrskonzept für die Wiederbelebung des Schweinbarther Kreuzes. „Und just an dem Tag werden mittags die Fahrgastbefragung und zusätzlich noch E-Mails an die Bürgermeister ausgeschickt? Das glaubt dem Land doch niemand“, sieht Mayer darin eine Aktion, um die Präsentation am Montagabend zu stören.