Schweinbarther Kreuz: Rettungsplan durch Privatbahnbetreiber

Matthä meinte dort auf Nachfrage des KURIER, dass die Linie nicht neu bestellt wurde und darum ab Jahresende nicht mehr von der ÖBB fortgeführt wird. "Aber ich sehe darin Potenzial für die Zukunft", erklärte der ÖBB-Chef. Das erweckt für Lobner und das Land Niederösterreich nun den Anschein, als ob die Bundesbahnen der Landesregierung den Schwarzen Peter zuschieben will. "Fakt ist, dass die ÖBB am Weiterbetrieb der Strecke nicht interessiert waren. Land und Region sind mit einem Alternativkonzept eingesprungen", erklärt Lobner.

Das Alternativkonzept sind nun Diesel-Busse, die bei den Pendlern nicht nur aus klimatechnischen Gründen für Kopfschütteln sorgen. "Die fahren auch nicht die Bahnhöfe an, sondern bleiben irgendwo im Ort stehen", erzählt eine Pendlerin auf der Linie. Für andere gehen sich durch die neuen Verbindungen die Anschlusszüge in Wolkersdorf oder Gänserndorf nicht aus.

Gemeinsame Untersuchungen

Die Österreichischen Bundesbahnen kontern die Kritik, wie eine Sprecherin mitteilt: "Die seitens des Bundeministerium für Verkehr, dem Land Niederösterreich, der Verkehrsverbund Ostregion und der ÖBB Infrastruktu durchgeführten gemeinsamen Untersuchungen haben ergeben, dass für den Weiterbetrieb der Infrastruktur des Schweinbarther Kreuzes innerhalb der nächsten zehn Jahre Kosten in einer Größenordnung von rund € 115 Millionen Euro zu erwarten wären."

Diese Kosten stünden in keiner Relation zu den Fahrgastzahlen, erklären die ÖBB. Aktuell nutzen 700 Fahrgäste täglich die Linie. "Beim Schweinbarther Kreuz haben die Untersuchungen ergeben, dass trotz umfangreicher untersuchter Maßnahmen, das Fahrgastpotential nicht wesentlich gesteigert werden könnte. Die Eisenbahn kann im Personenverkehr nur dort ihre Systemvorteile ausspielen, wo große Mengen an Fahrgästen transportiert werden müssen und wo der Straßenverkehr an seine Grenzen stößt. Am Schweinbarther Kreuz ist das nicht der Fall", so die ÖBB.

Lobner: "Umfassendes ÖV-Angebot"

Für den Gänserndorfer VP-Politiker steht fest, dass das Angebot im öffentlichen Verkehr dennoch umfassend sein wird: "Das Land NÖ und die Region stehen für ein attraktives Angebot ein und werden die Lücke, die die ÖBB hinterlassen hat, mehr als ausfüllen."