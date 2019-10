Neuer Fahrplan macht Wien zum Drehkreuz für Städtereisende

Alleine in der Ostregion haben die Österreichischen Bundesbahnen ein Plus von einer Millionen Fahrgäste. Auch in Tirol und Kärnten gibt es Zuwächse von rund zwei Prozent. Auf allen Fernverkehrsstrecken legten die ÖBB ebenso zu. Der Railjet zum Flughafen verzeichnet 2019 bereits 2,1 Millionen Fahrgäste.

Die Verbindung Wien bis Passau hat ein Plus von 26 Prozent, die Nordstrecke nach Prag ein Plus von zehn Prozent. Zehn Prozent mehr Kunden gibt es auf den Nightjet-Verbindungen. Derzeit fährt die ÖBB in 14 Länder, zwei neue kommen 2020 hinzu.