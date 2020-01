Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Zeitweise sonnig: In den meisten Regionen ist es in den Morgenstunden bewölkt oder nebelig. Stellenweise auch etwas Regen oder Schneefall und an der Alpennordseite Gefahr von gefrierendem Regen und damit Glatteis. Im Flachland und den Niederungen können sich einige Boden- und Hochnebelfelder halten, lösen sich sich im Tagesverlauf aber größtenteils auf. Für ein paar Stunden scheint heute im Großteil Österreichs die Sonne. Stellenweise kann es trüb bleiben, und zwar östlich von Wien, Eisenstadt und Graz. Außerdem ziehen ab dem späten Nachmittag im Westen dichtere Wolken auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 7 bis plus 1 Grad, am Nachmittag je nach Nebel oder Sonne 0 bis 10 Grad.