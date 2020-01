Kaugummiautomaten und Waagen: Relikte auf offener Straße

20 Cent bezahlen, um zu wissen, wie schwer man ist? Wer will schon freiwillig vor den Augen von Passanten erfahren, dass er das eine oder andere Kilo am Bauch oder an den Hüften zugelegt hat? „Aus Spaß werden sie noch immer gut genutzt“, erzählen Karin und Andreas Popp aus Pinkafeld im Burgenland. Sie verdienen mit den rund 400 restlichen „ Berkel“-Personenwaagen in Österreich ihr Einkommen. Obwohl die Blütezeit solcher Nostalgie-Geräte längst vorbei ist, sind sie beliebte Attraktionen bei Touristen oder unter Freunden. „Ein Hit ist das Spiel ,Wer ist der Dickste von uns?’“, weiß Karin Popp. Gleichzeitig dienen die Waagen als optischer Aufputz für Fotos, um damit in sozialen Medien aufzufallen.