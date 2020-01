Rauer Wind in Alpbach

Franz Fischler, Präsident des Europäischen Forum Alpbach, bekam dieser Tage Post von der Notenbank. Der Inhalt war wenig erfreulich. Gouverneur Robert Holzmann teilte mit, die Nationalbank werde in Alpbach nicht mehr dabei sein.Die Entscheidung des vierköpfigen Nationalbank-Direktoriums war einstimmig. Ein netter Ausflug in die Tiroler Berge, aber ein Diskussionsforum für Finanzthemen auf höchstem Niveau? Dieser Anspruch werde in Alpbach nicht erfüllt, meinen die Notenbanker. Die OeNB, jahrzehntelanger Sponsor der Finanzmarktgespräche, wird auch den Empfang nicht mehr bezahlen.