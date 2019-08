Alpbach: Fotoausstellung zeigt mögliche Folgen des Klimawandels

Alpbach ist eines der schönsten Dörfer Österreichs – ein Naturparadies, nicht nur für Touristen und Intellektuelle. Dementsprechend schwer scheint es, sich vorzustellen, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern wird. So ist es fast verständlich, dass Diskussionen über den Klimawandel am Europäischen Forum Alpbach traditionell eine gewisse Dringlichkeit fehlt. Aber die schwerwiegenden Folgen hoher Emissionen werden selbst vor Alpbach nicht Halt machen.

Um auf den Klimawandel, der vor allem die österreichischen Alpenregionen verändern wird, aufmerksam zu machen, hat das von Wien aus agierende Design-Studio buero butter ein Ausstellung konzipiert, die sechs Fotografien umfasst. Fotografiert wurden die Ausgangsbilder von Christoph Liebentritt, die danach am Computer überarbeitet wurden. Das saftige Grün wurde zum Beispiel wegretuschiert und durch einen kargen, ausgetrockneten Boden ersetzt.