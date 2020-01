Billie Eilish schreibt Geschichte und gewinnt vier Grammy-Hauptpreise

Eilish hatte im vergangenen Jahr mit ihrem Album „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ für Furore gesorgt. Ihr größter Hit ist „Bad Guy“, den sie mit ihrem Bruder Finneas O'Connell geschrieben hat. Als Produzent trug er den Sieg in den Kategorien „Beste technische Ausführung (nicht-klassisch)“ und „Produzent des Jahres (nicht-klassisch)“ davon.