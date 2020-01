Billie Eilish singt den neuen James-Bond-Song

Die Sängerin hat das Lied zusammen mit ihrem Bruder auch komponiert. "No Time To Die" ist das 25. Leinwandabenteuer der Bond-Serie. Daniel Craig spielt den Agenten zum fünften und vermutlich letzten Mal, Regie führt der US-Amerikaner Cary Joji Fukunaga. "Keine Zeit zu sterben", so der deutsche Titel, soll am 2. April 2020 in den österreichischen Kinos starten.