Billie Eilish war nicht auf ihren Erfolg vorbereitet

"Ich habe nicht bemerkt, dass ich in meinen Songs Dinge sage und Aspekte berühre, die tiefer gehen, als normalerweise in Liedern. Das war keine Absicht, ich habe es einfach getan", so Eilish gegenüber Variety. Sie habe damals zudem ständig gehört, dass sie nicht "glücklich genug" wäre und "mal lachen" solle. Diese Ratschläge seien aber zu einer Zeit gekommen, in der sie sich nicht lieben habe können, so der Teenie-Superstar. Damals habe sie viele schlechte Erfahrungen gemacht, die sie in ihre Musik stecken wollte. Mittlerweile habe Eilish zum Glück aber wieder gelernt, sich selbst zu mögen.

Über Billie Eilish

Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Billie Eilish ist der wohl erfolgreichste Teenager der Welt. Mit gerade mal 17 Jahren bricht sie Streaming-Rekorde, füllt weltweit Stadien und ziert das Cover des Rolling Stone-Magazins. Ihr Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" erreichte in den USA, Großbritannien und anderen Ländern Platz 1 der Charts.