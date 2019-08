Warum Billie Eilish ausschließlich Baggie-Klamotten trägt

Als Billie Eilish zwölf Jahre alt war, galt ihre Leidenschaft noch nicht der Musik. Stattdessen tanzte Eilish als junges Mädchen. Doch während viele Gleichaltrige von Auftritten und schönen Kostümen träumten, evozierte genau das für die heute 17-Jährige zum Albtraum.

Diagnose: Dysmorphie

Eilish leidet an Körperdysmorphie. Eine psychische Erkrankung, bei der sich Betroffene Mängel in ihrem Erscheinungsbild einbilden oder obsessiv auf mögliche Makel konzentrieren. Der Tanzunterricht habe dieses Leiden bei der Musikerin verschlimmert: "Beim Tanzen trägst du wirklich winzige Klamotten ... Und ich habe mich in wirklich winzigen Klamotten nie wohl gefühlt. Ich war immer besorgt um mein Aussehen. Das war der Höhepunkt meiner Körperdysmorphie. Ich konnte überhaupt nicht in den Spiegel schauen", gestand sie. Ihre Company sei zudem, wie viele Tanzgruppen, sehr kompetetiv gewesen.