Billie Eilish: Die neue Authentizität

Ein Zimmer, drei mal drei Meter klein. Links vorm Fenster zwei Keyboards und ein Computer. Keine 50cm Abstand sind es von den Kanten der Instrumente zum Bett des Jugendzimmers im Haus der Baird-O’Connell-Familie in Highland Park, Los Angeles. Hier, auf dem Bett ihres Bruders Finneas, saß Billie Eilish, als sie mit dem vier Jahre älteren Baird-O’Connell-Sproß die Songs ihres Debüt-Albums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ schrieb. Hier sang sie ihre Melodien, während er als Produzent den Computer bediente. Es machte die 17-Jährige zum Shooting-Star: Jedes ihrer Videos kommt auf hunderte Millionen YouTube-Views, sie hat 1,76 Millionen Twitter- und über 14 Millionen Instagram-Follower.

Mit gutem Grund: Eilishs Musik ist eine funkelnde, facettenreiche Mischung aus Indie-Pop und Hip-Hop, hier mit eine Brise Goth, dort mit jazzigem Piano gewürzt. Mal sind Songs auf verträumte Gitarren aufgebaut, mal auf atmosphärische, elektronische Beats. Eilish singt sinnlich wie Lana Del Rey oder agitiert wie Florence + The Machine von Albträumen, Teenagerängsten, der Liebe und Depressionen. Und das Beste daran: Jedem Song ist die Entstehung im Jugendzimmer anzuhören. Das ist kein glatt polierter Sound, zugeschnitten auf Radioformate, um Millionen zu machen. Das ist kein Industrie-Hype mit einer Marionette, die ein Produkt verkauft. Das ist intimes Teenagerleben in Töne gegossen, Talent in (noch) unverdorbener Reinkultur. Es geht unter die Haut.