Hat Billie Eilish vom Kunstprovokateur Cattelan abgekupfert?

Dass sich Musikvideo-Regisseure bei prägnanten, witzigen oder drastischen Bildideen bedienen, die zuerst im Feld der bildenden Kunst auftauchten, ist beileibe nichts Neues. Eilish selbst beuaftragte den japanischen Kunst-Popstar Takashi Murakami für ihr im April ausgekoppeltes Video "You Should See Me In A Crown". Murakami entwickelte auch eine Linie von Billie-Eilish-Merchandisingprodukten in dem für ihn typischen Anime-Stil.