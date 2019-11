Acht Dinge, die Billie Eilish (nicht) über die 80er weiß

Die 80er-Jahre sind lange her, genauso wie die Teenager-Jahre von US-Talker Jimmy Kimmel. Als er nun allerdings "bad guy"-Sängerin Billie Eilish zu Gast hatte, dachte er sich ein besonders fieses "Spiel" für sie aus. Gemeinsam mit der 2001 geborenen Eilish wollte sich der 52-Jährige nochmal daran zurück erinnern, wie es denn war, 17 Jahre alt zu sein - so alt wie Eilish heute ist. Die Arme musste dann ihr Wissen über das Jahr 1984 unter Beweis stellen - und scheiterte kläglich. Madonna kannte sie, bei der amerikanischen Rockband "Van Halen" sah es schon schlechter aus.

"Was darf man mit einem Gremlin niemals nach Mitternacht machen?"

Es folgte eine "Wissenslücke" nach der anderen: Auch die einstige Hip Hop-Band "RUN DMC" ist Eilish eher ein Fremdwort, Cyndi Lauper ist ihr dafür wieder ein Begriff. Kimmels nächste Frage "Was tat 'Mr. T' (aus "A-Team", Anm.) leid?", quittierte die 17-Jährige aber bereits wieder mit einem trockenen (unwissenden) Konter.

So viel Spaß die Raterei Moderator Kimmel und den Zusehern vermutlich auch Spaß gemacht hat, Eilish konnte das Spielchen offenkundig nicht wirklich genießen. Denn auch die "Ghostbusters" und die "Cosby-Show" hat sie nie gesehen: "Du lässt mich so dämlich aussehen", fasst Eilish zusammen. Bei der Frage, was man mit einem flauschigen "Gremlin" nach Mitternacht nicht machen darf, gab sie dann endgültig auf. Und falls Sie es auch nicht wussten: Füttern. Einen "Gremlin" nach Mitternacht Essen zu geben, hat nämlich ganz fatale Folgen.