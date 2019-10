Billie Eilish wurde bei ihrem ersten Date mit 13 sitzen gelassen

Gerade einmal 17 Jahre alt ist Billie Eilish. Trotz ihres jungen Alters hat die Sängerin bereits ein ordentlich missglücktes Date-Erlebnis zu erzählen. In der Howard Stern-Show plauderte sie nun über jene unschöne Kennenlern-Erfahrung, die sie vor vier Jahren durchmachen musste.

Es war gleich ihr erstes Date, das ordentlich nach hinten losging: "Wir waren damals im Kino, es war am Tag vor Valentinstag - und er küsste mich", gab Eilish an. so weit, so gewöhnlich. Dachte sie - denn das sollte genau der Moment sein, in dem die Dinge seltsam wurden: "Der Typ sagte, dass 'das jetzt nicht so magisch gewesen war, wie er sich das vorgestellt hatte'." Infolge ließ er den heutigen Popstar alleine im Kino zurück.

"Er war super reich und sein Butler - ja, sein Butler - war die ganze Zeit über dabei. Er hat in einem anderen Saal gewartet und ihn dann mitgenommen", erzählte Eilish weiter. Die damals 13-Jährige saß dann zurückgelassen und alleine an Ort und Stelle fest. "Niemand hat mir gesagt, dass sie gehen", sagte sie.

Aktuell bereitet sich Billie Eilish auf ihre kommende Welt-Tournee vor, die am 9. März 2020 in Miami startet. Das Erlebnis hat sie in der Zwischenzeit verdaut: "Er ist mittlerweile ziemlich hässlich", spricht sie - ohne zu verraten, um wen es sich dabei gehandelt hat.