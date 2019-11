Billie Eilish: Neue Trend-Frisur war ein "Unfall"

Ihre Fans verehren Billie Eilish nicht nur wegen ihrer Musik, auch ihr Style wird gefeiert und kopiert. Während sie sich modetechnisch gerne ausprobiert, bleibt sie ihrem Haar-Style mit neongrünen Ansätzen bereits seit einiger Zeit treu - mit einer kleinen Veränderung.

Trendfrisur "dank" Färbeunfall

So trat sie kürzlich erstmals mit rundum gestutztem Deckhhaar auf. Fans und Style-Eyperten waren sich einig: DIE neue Trendfrisur war geboren. Bei Eilishs neuem Vokuhila - abgekürzt: "vorne kurz, hinten lang" - handelt es sich aber offenbar um alles andere, als um ihre Wunsch-Frisur, wie sie gegenüber TMZ verriet. Jemand habe ihr Haar gefärbt, das daraufhin in der Mitte abbrach, so die 17-jährige Sängerin, die zur einstigen Vokuhila-Hochzeit in den 1980ern noch lange nicht auf der Welt war.