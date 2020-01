Eklat knapp vor den Grammys: Vergewaltigungsvorwurf gegen Ex-Chef

Wenige Tage vor der Verleihung der Grammys (in der Nacht auf Montag) herrscht in der Recording Academy, die den Preis vergibt, Sturm: Die Kurzzeitchefin Deborah Dugan erhebt weitere schwere Vorwürfe. So habe sie der Anwalt der Academy sexuell belästigt. Und ihr Vorgänger, Neil Portnow, habe seinen Job verloren, weil eine Musikerin gegen ihn einen Vergewaltigungsvorwurf erhoben hat.