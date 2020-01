Grammy-Chefin freigestellt: Fehlverhalten oder Intrige?

Sie habe eine Mitarbeiterin drangsaliert und einen rücksichtslosen Managementstil an den Tag gelegt, heißt es vonseiten der "Recording Academy", die am kommenden Sonntag, dem 26. Jänner, die wichtigsten US-Musikpreise, die Grammys, vergibt.

Sie habe es gewagt, gegen eingewachsene Strukturen aufzutreten und bekomme jetzt die Rache des Systems zu spüren, sagt der Anwalt von Deborah Dugan. Die Anwältin und Managerin, die zuvor u.a. für die Aids-Hilfe-Organisation von U2-Sänger Bono gearbeitet hatte, war am vergangenen Donnerstag als Chefin der Academy freigestellt worden. Vorwürfe gegen die Neo-Organisatorin der Grammys würden nun untersucht, hieß es. Dugan hatte erst im vergangenen Jahr ihren Vorgänger Neil Portnow ersetzt. Der hatte unter anderem gehen müssen, weil den Grammys vorgeworfen worden war, Frauen bei der Preisvergabe zu diskriminieren.

Wie die New York Times und die Los Angeles Times berichten, hatte Dugan vor etwa einem Monat ein Memorandum an die Personalabteilung der "Recording Academy" erstellt, in dem sie diverse Praktiken der Grammy-Organisation anklagte. Es ging demnach u.a. um Unregelmäßigkeiten bei Abstimmungsprozessen, finanzielles Missmanagement, überhöhte Anwaltsrechnungen sowie um Interessenskonflikte bei Mitgliedern der Vorstandsgremien der Academy.