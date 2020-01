Gemeinderatswahl NÖ: Wenn rote Städte plötzlich türkis sind

Die absoluten Zahlen sind natürlich spektakulär und bemerkenswert. In 567 Gemeinden wurde am Sonntag gewählt. Die ÖVP hat an die 300 Gemeinderatsmandate zugelegt, die SPÖ hat im selben Ausmaß Sitze verloren. Deutlich verloren hat auch die FPÖ, während sich Grüne und Neos über leichte Gewinne freuen können.

Diese Zahlen sind es aber nicht, was den Wahlsonntag wirklich ausmacht. Es sind einzelne Ergebnisse, die zeigen, wie sich die Parteienlandschaft in Niederösterreich wieder einmal verschoben hat. In Richtung ÖVP, weg von der SPÖ. Vor allem in Städten, die bis zur Jahrtausendwende immer als rote Bastionen gegolten haben.

Mittlerweile ist das Bild ein ganz anderes. In 18 Bezirkshauptstädten wurde gewählt. In 16 hatte die ÖVP schon seit 2015 die absolute Mehrheit oder regierte mithilfe von Koalitionen. Jetzt ist auch noch – unerwartet – Amstetten dazugekommen.

Dabei war sich SPÖ-Landesparteichef Franz Schnabl noch sicher gewesen, dass seine Sozialdemokraten den ersten Platz verteidigen werden. Gestützt auf parteiinterne Umfragen. Die Realität war dann eine andere. Der neue ÖVP-Kandidat Christian Haberhauer schaffte die Trendwende, wobei er im Wahlkampf von Kanzler Sebastian Kurz und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstützt wurde.

Rot sind von den 20 Bezirkshauptstädten somit nur noch Bruck an der Leitha, wo Bürgermeister Gerhard Weil die Absolute holte, sowie die Städte Krems und St. Pölten, die als Statutarstädte erst wählen werden.