Doskozil räumt ab, Enttäuschung für Türkis-Grün

Als nächste Wahl ist im Herbst 2020 Wien an der Reihe. Nun unterscheidet sich die Wählerstruktur im Burgenland zwar deutlich von der Wiens. Aber zur Disposition stehen auch in Wien vor allem FPÖ-Stimmen, denn in Wien erreichte die FPÖ 2015 31 Prozent. Und die wird sie in ihrer derzeitigen Verfassung nicht halten können.

Es ist zu erwarten, dass die Türkisen vor dem Hintergrund des Wiener Landtagswahlkampfes ihren Law&Order-Kurs auf Bundesebene beibehalten: Kopftuchverbote, Deutschklassen, Anti-Asyl-Rhetorik. Leidtragende werden die Grünen sein.