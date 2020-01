Ergebnisse aus den Gemeinden: Urnengang in NÖ im Ticker

Noch was Wissenswertes: Niederösterreich ist das einzige Bundesland, in dem wahlwerbende Parteien auch diesmal wieder selbstgedruckte Stimmzettel verteilen dürfen. Diese können von den Wählern ins Wahllokal mitgenommen und statt des amtlichen eingeworfen werden. Die in den 1950er-Jahren üblichen selbstgedruckten Stimmzettel wurden sukzessive abgeschafft, die NEOS forderten kürzlich eine Abschaffung auch in Niederösterreich, blitzen aber bei der ÖVP ab. Diese stimmte dagegen mit dem Argument, dass es die nicht-amtlichen Stimmzettel im Grunde schon länger gebe als den amtlichen und dass in Niederösterreich der Name vor der Partei zähle (wenn neben einer Parteibezeichnung auch der Name eines Kandidaten aus einer anderen Wahlpartei angegeben ist, gilt der Stimmzettel als gültig für jene Partei des eingetragenen Kandidaten). Wie viele nicht-amtliche Stimmzettel im Umlauf sind, ist ungewiss.