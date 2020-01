Damit wird Doskozil die Themen in der Bundespartei vorgeben

Aber er hat einiges an der Bundesparteizentrale in Wien auszusetzen. Vor allem, wie halbherzig dort Politik gemacht wird. Als Beispiel nennt er immer wieder den Mindestlohn, der in der Löwelstraße zwar immer gefordert, aber nicht einmal in den eigenen Unternehmungen umgesetzt worden ist. Er hingegen hat im Burgenland den Mindestlohn von 1.700 Euro netto im Landesdienst und in den landesnahen Betrieben nach seiner Angelobung als Landeshauptmann sofort eingeführt. Jetzt muss er zwar noch beweisen, wie er das finanziell stemmt – die Mehrheit der Wähler hat dieser pragmatische Zugang vorerst überzeugt.

Auf Pamela Rendi-Wagner und ihren Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch kommt da einiges zu. Weil sie natürlich auch beobachtet haben, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig bei der Siegesfeier anwesend war und sich dieser vor seiner ersten Wahl im Herbst nun strategisch sicherlich mehr an Hans Peter Doskozil als an der Bundesführung orientieren wird. Obwohl er natürlich weiß, dass es in seiner Stadtpartei auch Gegner des burgenländischen Weges gibt. Sei es wegen der aktuellen Koalition mit der FPÖ, sei es wegen des strikten (Rechts-)Kurses in der Asylfrage im Burgenland.

Es ist somit gut möglich, dass die Achse Doskozil-Ludwig – vielleicht auch noch mit dem Kärntner Peter Kaiser – zukünftig in der Partei die Themen und das Tempo vorgibt, obwohl noch Pamela Rendi-Wagner und Christian Deutsch offiziell am Ruder sind. Ein Zustand, dessen Ablaufdatum möglicherweise schon jetzt mit der Wiener Wahl feststeht.