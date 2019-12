Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig: Heute scheint den ganzen Tag über die Sonne. In Norden und Osten können vereinzelt Wolkenfelder durchziehen. Auf den Bergen und in manchen Tälern anfangs noch lebhafter Wind, der untertags jedoch nachlässt. In der Früh ist es recht frostig. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 9 Grad, mit den höchsten Werten in mittleren Höhenlagen.