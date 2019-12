Die besten Serien der 2010er-Jahre

Die Zehnerjahre gehen in wenigen Tagen zu Ende. Zeit für einen Rückblick auf zehn der besten Serien, die uns durch diese Jahre begleitet haben.

House of Cards (2013–2018)

Mit „ House of Cards“ veröffentlichte Netflix 2013 seine erste Eigenproduktion (zuvor war bereits „ Lilyhammer“ entstanden, allerdings in Koproduktion mit einer norwegischen TV-Anstalt). Wie bei „ Lilyhammer“ wurden von „ House of Cards“ alle Folgen auf einmal online gestellt – das „Bingewatching“ konnte beginnen. Die Serie rund um Intrigen und Korruption in der Politik wurde zunächst mit Preisen überhäuft, konnte das Niveau aber auf Dauer nicht halten. Nach Vorwürfen sexueller Belästigung gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey wurde die letzte Staffel ohne ihn gedreht. Ein unrühmliches Ende, das " House of Cards" mit Amazon Prime Videos "Transparent" verbindet.