Per "Traumschiff" auf die türkis-grüne Reise

Pläne gab es schon viele für die Präsentation der neuen Regierung. Sie wurden mehrfach verworfen, der vorerst letzte lautet so: Am Abend des Neujahrstages werden Sebastian Kurz und Werner Kogler an die Öffentlichkeit gehen und den Abschluss der Regierungsverhandlungen verkünden.

Der Zeitpunkt wurde offenkundig mit Liebe gewählt: Zwischen „Das Traumschiff“ und „Kreuzfahrt ins Glück“ sollen die Österreicher auf die Reise in die türkis-grüne Zukunft eingestimmt werden.

Es gilt freilich abzuwarten, ob dieser Plan so hält. Jedenfalls aber soll bis zum Abend des 1. Jänners noch verhandelt werden. Dem Vernehmen nach geht es nicht mehr um Inhalte, sondern um die Kompetenzverteilung in der Bundesregierung und um die Ministerliste.