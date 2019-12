Fünfter Sieg in Folge: Kobayashi gewinnt Tournee-Auftakt

Es spricht für die Cleverness und die Reife des 26-Jährigen, dass er gerade beim so wichtigen und richtungsweisenden ersten Sprung nicht in einem Anflug von Übermut übers Ziel hinaus geschossen ist, sondern bewusst auf unnötiges Risiko verzichtete. Im Wissen, dass er auch dann noch mit den Besten auf Augenhöhe ist. „Mein Sprung fühlt sich im Moment auch viel stabiler an, als in den letzten zwei Jahren. Ich weiß einfach, dass ich Skispringen kann.“

Um aber den besten Skispringer der Gegenwart zu überflügeln, dafür bräuchte Stefan Kraft dann aber doch eine Rakete. Ryoyu Kobayashi setzte in Oberstdorf da fort, wo er am 6. Jänner in Bischofshofen aufgehört hatte. Mit einem Sieg.