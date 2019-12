Albtraumjob Verteidigung: Was auf die Ministerin wartet

In der Politik geht es auch um Symbole. Und weil Sebastian Kurz und seine ÖVP diesen Grundsatz seit jeher beherzigen, plant man das Verteidigungsministerium zum ersten Mal mit einer Frau zu besetzen – voraussichtlich mit der Direktorin des nö. Bauernbundes, Klaudia Tanner.

Was etwa in Deutschland mit Ursula von der Leyen bereits im Jahr 2013 passiert ist, wäre in Österreich grundsätzlich auch eine spannende Premiere.

Wenn, ja wenn nicht die (budgetäre) Situation des Verteidigungsressorts einigermaßen bedrohlich wäre.